Mandzukic chiavistello di Pioli: il ruolo del croato nei pensieri del mister

Manduzkic avrà il fondamentale ruolo di alternativa a Ibra ma non solo: in coppia con lo svedese potrebbe risolvere partite più bloccate

L’attaccante croato ha accettato il ruolo di riserva ma non sarà l’unico che gli verrà riservato in questi 6 mesi. Pioli ha in mente anche di schierare Mario e Zlatan insieme in quelle situazioni in cui la forza fisica risulta necessaria per scardinare le difese avversarie.

CENTIMETRI E PESO – Avere 2 colossi di tale portata in area e sui calci piazzati potrebbe inoltre alzare ulteriormente la pericolosità dei rossoneri in queste situazioni. Un’operazione win-win: Pioli ha il suo chiavistello croato.