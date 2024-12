Mancini Milan, l'ex Ct esce allo scoperto: «Non sono stato contattato da alcun club. Sulla Nazionale e Gravina...»

Mancini Milan, l’ex Ct esce allo scoperto sull’addio all’Italia, Gravina, il suo futuro e non solo: le dichiarazioni dell’allenatore

Mancini al Tg1 ha concesso un’intervista sul suo addio all’Italia e non solo. Ecco le parole ex Ct accostato anche al Milan.

ITALIA – «Allenare la Nazionale è la cosa più bella. Forse non ci siamo capiti, magari un momento di difficoltà».

PARLAVA DI GRAVINA SUL NON ESSERSI CAPITI – «Sì, mi riferisco a Gravina».

COSA RISPONDE A CHI DICE CHE HA PREFERITO I SOLDI – «La mia storia parla per me, chi non sa la storia deve andare a rileggersela e poi potrà parlare».

HA PARLATO CON QUALCHE CLUB – «Non sono stato contattato da alcun club».