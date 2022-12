Mancini: «Credo che il Napoli riuscirà a mantenere il primo posto»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in merito alla lotta scudetto in Serie A. Le dichiarazioni

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a Radio Kiss Kiss.

PAROLE – «Il campionato è lungo, ma credo che riusciranno a mantenere la prima posizione. Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato, perché ritornare dopo due mesi non sarà semplice per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi».