Rangnick non sta convincendo e in casa Manchester United sta prendendo sempre più l’ipotesi di cambio in estate: due i nomi in lizza

Il Manchester United e Rangnick potrebbero separare le loro strade in estate. L’allenatore chiamato a sostituire Solskjaer non sta convincendo i Red Devils che starebbero pensando a due nomi per sostituirlo.

Secondo quanto riportato dal The Sun, Pochettino del Psg e Erik Ten Hag dell’Ajax sarebbe al momento i due nomi valutati dalla società per il futuro.