Manchester, prova di forza per il Milan e di rivalsa per Ibrahimovic

Manchester, il Corriere della sera di questa mattina racconta le prime impressioni su quella che potrebbe essere una doppia sfida europea

Manchester, il Corriere della sera di questa mattina racconta le prime impressioni su quella che potrebbe essere una doppia sfida europea.

ESALTANTE E TERRIBILE- Un “sorteggio esaltante e terribile”. Così lo definisce il Corriere della Sera a pag. 59. “Il Milan – si legge – si trova catapultato in Champions senza essersi ancora qualificato sul campo. È una sfida tra antiche padrone del calcio mondiale, entrambe impegnate a recuperare la nobiltà di un tempo”.

IBRA E MILA RICORDANO- Il campione svedese ha ricordi sicuramente più recenti: “Sarà un incrocio particolare per Ibrahimovic, al quale “quelle maglie rosse faranno tornare in mente giorni non proprio felici, un feeling mai nato e un grave infortunio, fino alla fuga negli States”. Per quanto riguarda il Milan, sono lontani ma sempre vivi nella memoria quei momenti in cui all’Old Trafford ci si giocava la storia che una magia di Kakà che faceva dimenticare la sconfitta, prima del colossale 3-0 di San Siro.