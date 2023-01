Manchester City: Mendy dichiarato innocente per i casi di stupro

Benjamin Mendy, terzino sinistro francese di proprietà del Manchester City, è stato dichiarato innocente per i casi di stupro

Benjamin Mendy, terzino del Manchester City, è stato dichiarato innocente di sette delle nove accuse contro di lui. Dopo un processo durato quasi cinque mesi, il difensore francese è stato assolto da sei capi di imputazione per stupro e uno per violenza sessuale.

Adesso il Crown Prosecution Service ha sette giorni per decidere se portare avanti un nuovo processo per le due accuse in cui non è stato possibile concordare un verdetto.