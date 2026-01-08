Malinovskyi a Dazn: «Il Milan difende bene e a Maignan è difficile fare gol, ma…»

Malinovskyi, giocatore rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Milan-Genoa

Il pre-partita di Milan-Genoa si accende con le parole di Ruslan Malinovskyi, intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare le difficoltà tecniche del match a San Siro. L’ucraino, punto di riferimento per la manovra offensiva del Grifone, ha subito messo in guardia i suoi sulla compattezza della squadra rossonera, sottolineando come la fase difensiva dei padroni di casa sia uno dei loro maggiori punti di forza in questa stagione.

Il dato statistico che balza all’occhio riguarda l’inviolabilità di Mike Maignan dalle lunghe distanze. Il portiere francese, infatti, non ha ancora subito reti da fuori area in questo campionato, un traguardo che certifica sia la sua reattività che l’efficacia dello schermo difensivo milanista. Malinovskyi ha commentato con onestà: «È la forza del Milan. Difendono bene, non prendono tanti gol».

Malinovskyi, tattica e mobilità per sorprendere la difesa rossonera

Per scardinare una retroguardia così organizzata, il trequartista rossoblù sa che la staticità non è un’opzione. La sua strategia prevede un costante lavoro senza palla per non dare punti di riferimento: «Mi devo muovere tanto, cercare la posizione giusta. Mike è un portiere forte, non è facile fargli gol da fuori area», ha ammesso il giocatore, consapevole che servirà una prestazione di altissimo livello per interrompere il trend positivo del numero 16 rossonero.

L’attenzione di Malinovskyi sarà dunque rivolta alla ricerca di quegli spazi tra le linee che potrebbero liberare il suo mancino velenoso. Nonostante la stima per l’avversario, il Genoa si affida alla classe e all’esperienza del suo interprete più talentuoso per cercare di portare via punti pesanti dalla Scala del calcio.