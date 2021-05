Maldini, un acquisto per reparto per risolvere i problemi del Milan

Paolo Maldini ha intenzione di fare un acquisto per reparto per rinforzare la rosa rossonera. Le ultime

Paolo Maldini ha intenzione di fare un acquisto per reparto per rinforzare la rosa rossonera. Le lacune della squadra si sono manifestate in diversi frangenti della stagione. Per questi motivo è stato stabilito dalla dirigenza che si cercherà di riscattare Tomori, si punterà su un centravanti di riserva di Ibrahimovic e su un centrocampista di qualità.