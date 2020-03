Maldini replica a Mirabelli: «Fossi in lui eviterei riferimenti all’istruzione scolastica»

Paolo Maldini ha deciso di replicare con forza alle precedenti dichiarazioni dell’ex direttore sportivo rossonero Mirabelli

Sono ore e giorni delicati in casa Milan. Nella giornata di ieri sono arrivate delle pesanti dichiarazioni da parte di Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, il quale accusava Maldini di essere come un medico che non ha fatto la scuola elementare.

Nella giornata di oggi è arrivata la pronta replica del dirigente del Diavolo, che ha così risposto all’ANSA: «A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica».