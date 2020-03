Mirabelli: «Maldini dirigente? Un medico che non ha fatto le elementari»

Massimiliano Mirabelli ci è andato pesante. Ecco le parole dell’ex direttore sportivo del Milan su Paolo Maldini

Massimiliano Mirabelli ci è andato pesante. E lo ha fatto in un’intervista in esclusiva per TMW che promette di lasciare strascichi di polemiche. L’ex direttore sportivo del Milan si è scagliato contro Paolo Maldini: «A Maldini, che da calciatore è stato un grandissimo campione, andrebbe chiesto: ‘cosa hai fatto per diventare un dirigente?’. È come un medico che non ha fatto la scuola elementare».

Insomma, parole che potrebbe provocare la risposta del diretto interessato. Maldini, però, al momento è impegnato a gestire una crisi rossonera insieme al collega Zvonimir Boban.