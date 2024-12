Maldini Milan, Bergomi bacchetta Cardinale! Sull’ex DT l’ha detto veramente

Maldini Milan, Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista, ha bacchettato Cardinale per la scelta di cacciare lo storico capitano

Ospite a Sky, Beppe Bergomi ha parlato così della decisione di Cardinale di allontanare Paolo Maldini dal Milan:

PAROLE – «Oggi tutti vogliono essere sostenibili. E all’interno della sostenibilità devi avere competenza, storia e tradizione. E se ti lasci sfuggire un uomo come Maldini, visto che stiamo parlando di Milan, allora non hai capito bene la tua visione. Io gli voglio bene (a Maldini, ndr), ma secondo me sa».