Maldini, ecco la soluzione di mercato per risolvere due problemi

Maldini sta cercando diversi giocatori che possano completare la rosa di Pioli. La priorità è il trequartista dopo la partenza inaspettata di Calhanoglu.

Tuttavia anche la fascia destra d’attacco necessita di rinforzi, soprattutto in vista della partenza di Samu Castillejo verso la Spagna. L’idea del dirigente rossonero è di investire su un profilo che sappia ricoprire entrambi i ruoli.

Ziyech in carriera ha fatto sia l’esterno destro che il trequartista, così come Brandt. Meno adatti sono invece Vlasic e Ilicic, più lenti per puntare l’uomo sull’esterno.