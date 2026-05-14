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Maldini e Galliani a Roma per tifare Sinner agli Internazionali nel match contro Rublev
Maldini e Galliani a Roma per tifare Sinner agli Internazionali nel match contro Rublev. Segui le ultimissime sui rossoneri
Roma si conferma l’ombelico del mondo sportivo in questi giorni frenetici. Dopo aver assistito ieri sera, nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico, alla tesissima finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, la leggenda Paolo Maldini è stata avvistata sugli spalti del Foro Italico.
Sinner infiamma il Campo Centrale sotto gli occhi dei Big
L’ex capitano storico del Milan si trovava sul Campo Centrale per seguire i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. In campo c’era Jannik Sinner impegnato nella sfida contro il russo Andrey Rublev. Match vinto dal numero 1 al mondo. In tribuna non è passata inosservata nemmeno la presenza di Adriano Galliani.