Maldini al lavoro: procede a fuoco lento la trattativa con il Chelsea

Maldini vuole regalare al Milan un triplo colpo dal Chelsea ma non sarà facile: Ziyech, Giroud w Bakayoko. Le ultime

Paolo Maldini è al lavoro per regalare a Stefano Pioli una formazione competitiva, che possa fare bene sia in campionato che in Champions League. Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo vorrebbe sfornare un clamoroso triplo colpo dal Chelsea: Giroud, Bakayoko e Ziyech.

Se per il primo vi sarebbe già l’accordo per un biennale a circa 4 milioni di euro, per quanto riguarda il centrocampista ex Napoli vi sarebbero stati passi avanti ma attualmente il Milan non si sarebbe esposto in modo concreto. Dialoghi fitti per Ziyech ma il problema resterebbe la formula. Il giocatore era stato prelevato dall’Ajax per circa 40 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe il marocchino in prestito con diritto ma non sarà facile convincere i Blues.