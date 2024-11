Maldini, Adani durissimo contro il Milan: «Lo trovo schifoso! Va via a zero solo per il cognome…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Daniele Adani, nel corso del programma Viva el Futbol, ha criticato aspramente la mossa del Milan di mandare via a zero a Monza Daniel Maldini. Di seguito le sue parole che stanno creando molta polemica nel web.

PAROLE – «Daniel Maldini va via a zero dal Milan perché si chiama Maldini, e questo lo trovo schifoso. Io Milan non do mai via a zero Maldini».