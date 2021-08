Maignan, prendersi la porta e conquistare il pubblico da subito, facendo ovviamente dimenticare Donnarumma che ieri non ha giocato

Gazzetta dello sport di questa mattina menziona anche lui tra i grandi protagonisti dell'amichevole di lusso da disputare in Austria.

POMERIGGIO DIFFICILE- “Sarà un pomeriggio complicato forse- scrive la rosea- anche per il portiere Maignan, perché le prodezze di Donnarumma sono ancora negli occhi del pubblico. Ma il futuro chiama e il ritorno in Champions è alle porte: è un test da sfruttare, per tutti”.