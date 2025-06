Maignan spinge per lasciare il Milan! Ecco i possibili sostituti. Avete sentito?

Condividi via email

Maignan in procinto di lasciare il Milan. Matteo Moretto su YouTube ha parlato così dei possibili sostituti

Mike Maignan può lasciare il Milan per andare al Chelsea. Le parti stanno trattando nuovamente in queste ore per trovare una soluzione. Il portiere francese vuole lasciare i rossoneri. Nel frattempo Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione porta:

LE PAROLE – «Piani A, B e C per la porta del Milan. Il più semplice è Vanja Milinkovic Savic. Si vuole fare un tentativo per Suzuki del Parma, uno dei preferiti della lista».