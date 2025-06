Maignan Milan, il futuro resta un rebus! Trattativa serrata col top club, spunta la deadline per la chiusura dell’operazione

Maignan Milan, resta in bilico il futuro del francese: trattativa in corso col Chelsea ma spunta la deadline per la chiusura dell’operazione

Il calciomercato Milan estivo è appena agli inizi, ma già si preannuncia una delle saghe più avvincenti quella che riguarda il futuro di Mike Maignan, il portiere francese e pilastro del Milan. Secondo quanto riportato da TalkSPORT, fonte autorevole nel panorama sportivo britannico, il Chelsea è in trattative avanzate con il Milan per assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore. Le indiscrezioni parlano di un vero e proprio pressing da parte dei Blues, intenzionati a risolvere la questione quanto prima.

La notizia più rilevante, e che potrebbe accelerare notevolmente la trattativa, è la volontà espressa dallo stesso Maignan. TalkSPORT rivela che il portiere avrebbe già comunicato ai rossoneri il suo desiderio di trasferirsi nella zona ovest di Londra, un chiaro segnale della sua propensione a intraprendere una nuova avventura in Premier League. Questo fattore, se confermato, metterebbe il Milan in una posizione delicata, dovendo bilanciare le proprie ambizioni sportive con la volontà di un giocatore chiave.

Nonostante il chiaro intento del Chelsea e la preferenza del giocatore, l’ostacolo principale, come spesso accade nelle trattative di alto livello, rimane l’accordo sulla cifra del trasferimento. Attualmente, le due società non avrebbero ancora trovato un’intesa economica che soddisfi entrambe le parti. Il Milan, consapevole del valore inestimabile di Maignan, considerato uno dei migliori portieri al mondo per leadership, reattività e capacità di costruzione dal basso, non intende fare sconti. La sua valutazione è certamente elevata, e i rossoneri cercheranno di monetizzare al massimo una sua eventuale partenza, soprattutto considerando che si tratterebbe di perdere un pilastro fondamentale.

Per il Chelsea, l’acquisto di Maignan rappresenterebbe un passo significativo per stabilizzare un ruolo che negli ultimi anni ha visto alternarsi diversi interpreti senza trovare una soluzione definitiva che garantisse la necessaria affidabilità. L’arrivo di un portiere del calibro del francese blinderebbe la porta dei Blues per diverse stagioni, fornendo la sicurezza che un top club richiede per competere ai massimi livelli sia in Premier League che nelle competizioni europee.

L’urgenza del Chelsea è sottolineata da un dettaglio cruciale: il club londinese spera di chiudere la trattativa e definire il futuro di Maignan prima della Coppa del Mondo per Club. Indipendentemente dall’esito, i Blues vogliono avere chiarezza sul ruolo di portiere prima di affrontare un impegno così prestigioso e impegnativo. Questa deadline implicita potrebbe spingere il Chelsea a formulare un’offerta più convincente e il Milan a prendere una decisione definitiva in tempi brevi. La telenovela Maignan-Chelsea si preannuncia quindi uno dei capitoli più caldi di questa sessione di mercato, con i tifosi di entrambi i club in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri delle rispettive squadre.