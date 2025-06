Mercato Milan, scambio da urlo all’orizzonte? C’entra Maignan, tifosi completamente spiazzati

Mercato Milan, spunta il clamoroso scambio tra Mike Maignan e Kepa: bomba lanciata dalla Spagna. Tutti i dettagli

Un clamoroso scambio di portieri potrebbe scuotere il calciomercato estivo, con Kepa Arrizabalaga del Chelsea che si profila come il possibile erede di Mike Maignan al Milan. Questa intrigante ipotesi, che vedrebbe il portiere spagnolo approdare a San Siro, è emersa con forza grazie alle rivelazioni del quotidiano spagnolo Diario AS, che sottolinea come Kepa sia nei piani del calciomercato Milan qualora il trasferimento di Maignan al Chelsea dovesse concretizzarsi.

Kepa, il cui cartellino è ancora di proprietà del Chelsea, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Real Madrid, dove ha avuto un rendimento altalenante ma ha comunque dimostrato sprazzi della sua indubbia qualità, e si è parlato anche di una buona stagione con il Bournemouth, anche se le informazioni più recenti indicano che abbia giocato per il Real Madrid nella stagione appena conclusa. Prima del Real Madrid, ha avuto un’esperienza in prestito al Bournemouth, dove è stato un elemento di spicco sotto la guida di Andoni Iraola. La sua situazione contrattuale con i Blues lo vede legato al club fino a giugno 2026, ma il Chelsea sembra deciso a cederlo a titolo definitivo per alleggerire il monte ingaggi e fare cassa.

Dall’altra parte, il Milan si trova ad affrontare una situazione delicata con Mike Maignan. Il portiere francese, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, è oggetto di forte interesse da parte del Chelsea. I Blues sono alla ricerca di un numero uno affidabile dopo aver faticato a trovare stabilità tra i pali nelle ultime stagioni, e Maignan rappresenta il profilo ideale per le loro ambizioni. Le trattative tra Milan e Chelsea per Maignan sono già in corso, e sebbene le richieste economiche dei rossoneri siano elevate (si parla di circa 25-30 milioni di sterline), l’interesse del giocatore a un’esperienza a Stamford Bridge potrebbe facilitare l’operazione.

È in questo scenario che si inserisce Kepa. Il Milan, consapevole della possibile partenza di Maignan, sta valutando attentamente le alternative sul mercato e il nome dello spagnolo è emerso con insistenza. La sua esperienza in Premier League e la sua capacità di giocare con i piedi lo rendono un profilo interessante per il calcio moderno. Inoltre, la sua determinazione a trovare un club dove possa essere titolare fisso e un ambiente che gli dia fiducia, lo rende un candidato ideale per i rossoneri.

L’operazione, secondo Diario AS, potrebbe assumere la forma di uno scambio, magari con conguaglio a favore del Milan data la diversa valutazione dei due portieri. Una soluzione che potrebbe fare comodo a entrambe le parti: il Chelsea otterrebbe il suo portiere desiderato, mentre il Milan si assicurerebbe un sostituto di livello, evitando di dover affrontare una spesa considerevole per la porta.

In un’estate che si preannuncia ricca di movimenti e colpi di scena, la possibile “destinazione San Siro” per Kepa Arrizabalaga rappresenta uno dei capitoli più interessanti. I tifosi milanisti attendono con ansia di capire se il portiere spagnolo sarà il nuovo muro della porta rossonera, in un’operazione che porterebbe un’onda di cambiamenti tra i pali di due tra i club più prestigiosi d’Europa.