Maignan e non solo, in casa Milan aumenta la fiducia: un altro giocatore pronto a firmare. La notizia

Maignan sembrerebbe sempre più vicino al rinnovo con il Milan, un altro giocatore sarebbe pronto a firmare

Le stanze di via Aldo Rossi sono in piena ebollizione. In un mercato moderno dove la programmazione è tutto, la dirigenza dei rossoneri ha deciso di giocare d’anticipo per blindare l’ossatura della squadra e garantire stabilità al progetto tecnico. Al centro dei discorsi di questi giorni non c’è solo il calciomercato in entrata, ma soprattutto il consolidamento dei pilastri che formano la spina dorsale del Diavolo.

Maignan verso il 2031: un legame a vita

La notizia che più scalda il cuore dei tifosi riguarda Mike Maignan. L’estremo difensore francese, leader indiscusso dello spogliatoio e portiere dai riflessi prodigiosi, è ormai a un passo dalla firma su un rinnovo faraonico. Le parti sono vicinissime a un accordo che estenderebbe la scadenza del contratto fino al 2031. Si tratta di una mossa di straordinaria importanza strategica: confermare “Magic Mike” significa mantenere tra i pali uno dei migliori interpreti al mondo nel ruolo, capace di fare la differenza non solo con le parate, ma anche con la sua straordinaria abilità nel far ripartire l’azione.

Missione Tomori: avanti con fiducia

Risolta la pratica relativa alla porta, l’attenzione dei vertici societari si è spostata sulla linea difensiva. Secondo quanto riferito dalle colonne di Tuttosport, l’altro grande obiettivo è il prolungamento di Fikayo Tomori. Il centrale difensivo inglese, baluardo della retroguardia noto per la sua incredibile velocità nei recuperi e per la pulizia negli interventi in scivolata, ha un contratto in scadenza nel 2027.

Sebbene manchino ancora diversi anni al termine dell’accordo attuale, la dirigenza meneghina vuole evitare pericolosi inserimenti delle big europee. In via Aldo Rossi filtra un forte ottimismo: il legame tra il calciatore e l’ambiente è solidissimo, e la volontà comune è quella di proseguire insieme per scalare i vertici del calcio italiano ed europeo.

Una strategia di continuità

Blindare Maignan e Tomori rappresenterebbe un segnale di forza impressionante verso le concorrenti. Il club milanese sta dimostrando di voler costruire il proprio futuro partendo dalle certezze, assicurando all’allenatore — impegnato a gestire le rotazioni tra campionato e coppe — un gruppo coeso e fedele ai colori sociali. I prossimi giorni potrebbero essere quelli delle firme definitive, regalando ai sostenitori del Diavolo la certezza che le fondamenta della squadra rimarranno solide per molti anni a venire.

