Rinnovo Maignan, la permanenza al Milan sempre più vicina: chi ha fatto la differenza nella trattativa

Rinnovo Maignan, Tuttosport ha fatto il punto della situazione sulla firma dell’estremo difensore francese

Il Milan e Mike Maignan sono sempre più vicini al traguardo tanto atteso: il rinnovo del contratto. Tuttosport scrive che la lunga e complessa trattativa, che in estate sembrava arenata, ha subito una svolta decisiva. C’è ormai un accordo verbale tra le parti sui dettagli economici e sulla durata, che dovrebbe legare il portiere francese ai colori rossoneri a vita, fino al 2031.

Il lavoro diplomatico di Igli Tare e Massimiliano Allegri è stato fondamentale per convincere Maignan, che ha dimostrato di essere un osso duro. Le tensioni di un anno fa sembrano ormai un lontano ricordo. La proposta del Milan al procuratore Jonathan Kebe è chiara: 5,5 milioni di base fissa più bonus e un contratto di cinque anni, ben più lungo e remunerativo di quanto offerto nel gennaio 2025.

Maignan, che aveva promesso ad Allegri la massima professionalità a prescindere dal contratto, è stato conquistato dai cambiamenti societari e dal nuovo clima a Milanello. Una squadra competitiva, uno spogliatoio unito, la mentalità vincente riportata dall’allenatore e il lavoro del preparatore dei portieri Claudio Filippi sono stati fattori determinanti. Anche i senatori del gruppo hanno spinto per il rinnovo, rafforzando la volontà del francese di restare a Milano, città in cui si trova benissimo. Ora si attende solo l’ufficialità.

Le altre operazioni di mercato del Milan

Parallelamente, il Milan è attivo sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. L’obiettivo è un prestito con diritto di riscatto. Diego Coppola, 22enne del Brighton, è il profilo preferito, ma il club inglese deve aprire alla formula del prestito. Sul giocatore ci sono anche Fiorentina, Genoa e Torino, ma il Milan è la sua priorità. Non è escluso un ritorno di fiamma per Federico Gatti, a seconda delle scelte di Spalletti.

Infine, sul fronte rinnovi, il club sta lavorando anche per estendere il contratto di Fikayo Tomori, con buone probabilità di successo.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.