Milan Genoa, Allegri si affida ai migliori: la probabile formazione dei rossoneri. Ci sono sorprese?

Milan Genoa – La probabile formazione in vista del match in programma questa sera allo Stadio San Siro

Il palcoscenico della Scala del Calcio si illumina nuovamente per un match che promette scintille. Questa sera, il Milan scende in campo contro il Genoa in un incrocio fondamentale per le ambizioni di alta classifica della squadra meneghina.

La strategia del Diavolo: equilibrio e qualità

Per questa sfida, il tecnico Massimiliano Allegri — allenatore di grande esperienza tattica, noto per la sua capacità di leggere i momenti della partita e gestire i ritmi di gioco — sembra intenzionato a non fare esperimenti. L’orientamento è quello di affidarsi alla “formazione tipo”, consolidando quel modulo 3-5-2 che garantisce solidità difensiva e rapidità nelle ripartenze.

Tra i pali agirà come di consueto Mike Maignan, l’estremo difensore francese considerato ormai uno dei leader carismatici dello spogliatoio grazie ai suoi riflessi felini e alla precisione nei rilanci. La linea a tre sarà composta da un mix di fisicità e senso della posizione: Fikayo Tomori, centrale anglo-canadese imbattibile nell’uno contro uno, sarà affiancato da Matteo Gabbia, prodotto del vivaio rossonero in costante crescita, e dal nuovo innesto Strahinja Pavlovic, gigante serbo che fa della potenza fisica la sua arma migliore.

Centrocampo di stelle e attacco dinamico

Il folto centrocampo del Diavolo vedrà agire sugli esterni il duttile belga Alexis Saelemaekers e il giovane talento Davide Bartesaghi, promettente laterale mancino della “cantera” rossonera. Il cuore della manovra sarà però affidato a un terzetto di caratura internazionale: la diga fisica di Youssouf Fofana, l’eleganza senza tempo del Pallone d’Oro Luka Modric — maestro del palleggio e della visione di gioco — e gli inserimenti del francese Adrien Rabiot, mezzala di gamba e sostanza.

In avanti, Allegri punterà sulla velocità e sull’imprevedibilità. La coppia d’attacco sarà formata dalla stella portoghese Rafael Leao, capace di strappi devastanti sulla fascia, e da Christian Pulisic, il “Capitan America” del calcio statunitense, quest’anno apparso particolarmente ispirato in zona gol.

