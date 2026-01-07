News
MN24 – Milan Genoa: San Siro da brividi con 70mila cuori per il primato in classifica
Milan Genoa, si attende un San Siro pieno per la sfida in programma domani sera contro gli uomini di De Rossi
Il sipario del Meazza si alza per la prima volta nel 2026. Domani sera, giovedì 8 gennaio, il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Genoa di Daniele De Rossi in un match che profuma di snodo cruciale per la stagione. Come riportato da Milannews24, la risposta del pubblico è stata ancora una volta travolgente: si va verso i 70.000 spettatori, pronti a spingere il Diavolo verso il controsorpasso sull’Inter capolista.
Milan Genoa, cuore Rossonero: l’iniziativa di Fondazione Milan
La serata non sarà solo agonismo, ma anche solidarietà. Fondazione Milan sarà la grande protagonista sugli spalti: il club ha infatti invitato circa 1.500 bambini e ragazzi provenienti da diverse realtà sociali per vivere dal vivo l’emozione della prima gara casalinga dell’anno, rendendo San Siro un palcoscenico di inclusione e gioia.
La sfida tecnica: Allegri vs De Rossi
Il Milan arriva a questo appuntamento con una striscia di 16 risultati utili consecutivi in Serie A. Di fronte, però, c’è un Genoa affamato, reduce dal pareggio contro il Pisa e invischiato nella lotta per non retrocedere.
- Recupero chiave: Allegri sorride per il rientro di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese ha smaltito il fastidio fisico e, sebbene inizialmente destinato alla panchina, rappresenta l’arma tattica fondamentale per rompere gli equilibri.
- I titolarissimi: In attacco spazio al tandem leggero Pulisic-Leão, con il portoghese che cerca il gol pesantissimo per rispondere alle critiche di Cassano e festeggiare i passi avanti sul rinnovo.
- Muro difensivo: Riecco Gabbia dal primo minuto al fianco di Tomori e Pavlović, per blindare la porta di Maignan.