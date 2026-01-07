MN24 – Milan Genoa: San Siro da brividi con 70mila cuori per il primato in classifica

Milan Genoa, si attende un San Siro pieno per la sfida in programma domani sera contro gli uomini di De Rossi

Il sipario del Meazza si alza per la prima volta nel 2026. Domani sera, giovedì 8 gennaio, il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Genoa di Daniele De Rossi in un match che profuma di snodo cruciale per la stagione. Come riportato da Milannews24, la risposta del pubblico è stata ancora una volta travolgente: si va verso i 70.000 spettatori, pronti a spingere il Diavolo verso il controsorpasso sull’Inter capolista.

Milan Genoa, cuore Rossonero: l’iniziativa di Fondazione Milan

La serata non sarà solo agonismo, ma anche solidarietà. Fondazione Milan sarà la grande protagonista sugli spalti: il club ha infatti invitato circa 1.500 bambini e ragazzi provenienti da diverse realtà sociali per vivere dal vivo l’emozione della prima gara casalinga dell’anno, rendendo San Siro un palcoscenico di inclusione e gioia.

La sfida tecnica: Allegri vs De Rossi

Il Milan arriva a questo appuntamento con una striscia di 16 risultati utili consecutivi in Serie A. Di fronte, però, c’è un Genoa affamato, reduce dal pareggio contro il Pisa e invischiato nella lotta per non retrocedere.