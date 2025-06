Maignan Milan, la situazione non cambia! Per il Chelsea non è una priorità e Tare... Ultimissime

Maignan Milan, i rossoneri non cedono: vogliono almeno 30 milioni di euro per il portiere in scadenza di contratto nel 2026. E il Chelsea…

Come riferito da Ben Jacobs, noto giornalista inglese, è confermata la fase di stallo nel calciomercato Milan per quanto riguarda la trattativa con il Chelsea per Mike Maignan, portiere in scadenza a giugno del 2026.

La situazione con Mike Maignan rimane la stessa. Il Milan vuole 20-25 milioni di sterline. Il Chelsea probabilmente offrirà di meno, ma i bonus potrebbero rivelarsi importanti se le parti riuscissero ad avvicinarsi sull’aspetto finanziario.