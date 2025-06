Calciomercato Milan, conferme dall’Inghilterra! Trattativa ferma per Maignan, ecco perchè

Calciomercato Milan, stallo totale tra i rossoneri e il Chelsea per Mike Maignan: troppo bassa l’offerta del club inglese rispetto alla richiesta

Come riportato da Kaveh Solhekol, collega di Sky Sports UK, piovono conferme sullo stallo tra il calciomercato Milan e il Chelsea per Mike Maignan:

PAROLE – «Il prezzo di trasferimento per Mike Maignan dovrebbe essere ragionevole e realistico se il Chelsea vuole dare seguito al suo interesse e fare un’offerta formale. Il Chelsea non pagherà 25 milioni di sterline per un 29enne a cui manca un anno di contratto con il Milan. Nessuna offerta finora. Robert Sanchez ha disputato un ottimo finale di stagione e il Chelsea non sta cercando di forzarlo a partire. Il club è costantemente alla ricerca di valore sul mercato e Maignan è al vaglio».