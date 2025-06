Maignan Milan, il Chelsea mette una deadline! A queste cifre gli inglesi... Le ultime

Mike Maignan e il Milan ancora insieme? Il futuro si deciderà nei prossimi giorni. Intanto, il Chelsea sembra stia per tirarsi fuori dalla corsa per il portiere francese dato che non sborserebbe i 30 milioni di euro richiesti dal club rossonero. Gli inglesi, infatti, valutano Maignan non più di 10 milioni visto il contratto in scadenza nel 2026. Così racconta Fabrizio Romano.

🚨🔵 Chelsea and AC Milan are not close on valuation for Mike Maignan.



AC Milan want around €30m; Chelsea won’t pay that as #CFC value Maignan at €10m being out of contract in 2026.



Chelsea won’t wait longer than Monday as they’re also happy with 4 goalkeepers in their squad. pic.twitter.com/1VA2dRIZKN