Maignan Milan, anche Sebastiano Rossi elogia il capitano rossonero. Segui tutti gli aggiornamenti sul club rossonero

Un grande portiere ne riconosce subito un altro. Nella giornata odierna, la redazione di Tuttosport ha intercettato Sebastiano Rossi, lo storico estremo difensore e bandiera del Diavolo, che detiene ancora oggi l’incredibile record di imbattibilità del club, con 929 minuti senza subire reti. Rossi è stato interpellato per analizzare l’impatto e il futuro di Mike Maignan, il portiere francese che non solo difende i pali dei rossoneri, ma ne è anche l’attuale capitano.

Il giudizio di Rossi sul numero uno è un’ulteriore conferma della statura del giocatore, un pilastro essenziale per il progetto di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese.

Maignan Leader Totale: L’Effetto Fascia

La domanda principale posta a Rossi verteva sull’influenza che la fascia ha avuto sulle performance e sul ruolo di Maignan. Il detentore del record di imbattibilità non ha dubbi sulla crescita del suo erede:

“Forse l’essere capitano l’ha reso ancor più leader. Si è sentito maggiormente responsabilizzato, ma Maignan è sempre stato un punto di riferimento per i compagni.”

L’analisi di Sebastiano Rossi evidenzia come il portiere francese fosse già un leader nato per i suoi compagni, ma la responsabilità ufficiale del ruolo lo abbia ulteriormente motivato, aggiungendo autorevolezza alla sua ineccepibile abilità tra i pali. La sua presenza energica e la capacità di guidare la difesa sono elementi fondamentali per il nuovo Milan di Allegri.

Il Futuro: Un Leader Indiscusso da Blindare

Le parole di una figura storica come Rossi non fanno che aumentare la pressione sulla dirigenza per risolvere la questione contrattuale di Super Mike. L’importanza di un leader di questo calibro è inestimabile, specialmente in un momento in cui il Milan è tornato a lottare per il vertice della Serie A.

La priorità assoluta di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club di Via Aldo Rossi, deve essere quella di blindare il contratto del capitano Maignan in vista della scadenza. Perdere un giocatore di tale spessore tecnico e caratteriale, in piena maturità agonistica e lodato da una leggenda del club, rappresenterebbe un grave errore strategico sul fronte del calciomercato. Il Diavolo non può permettersi di perdere il suo punto di riferimento assoluto.