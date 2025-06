Maignan per ora resta al Milan, sentite il giornalista: «Puro dilettantismo»

Maignan non ha lasciato il Milan, ma non è da escludere che possa partire o rinnovare. Le parole del giornalista

Mike Maignan non è stato ceduto dal Milan in questa prima finestra di mercato. Saltata la trattativa con il Chelsea, non è però da escludere che possa salutare in un secondo momento. Sul portiere si è espresso così Fabio Ravezzani su X:

LE PAROLE – «Maignan costa al Milan 3,7 mln lordi (decreto crescita) e se avesse rinnovato a dicembre per 5 netti al lordo sarebbero stati 7. Se venisse venduto ora per 15 mln con quei soldi prendi un portiere mediocre e paghi 4 di stipendio. Il mancato rinnovo è stato puro dilettantismo».