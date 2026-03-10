Connect with us

HANNO DETTO

Maignan da capitano, il discorso prima del derby: «Sangue freddo, rimaniamo dentro la partita»

Published

2 ore ago

on

By

Maignan

Maignan carica la squadra con un discorso prima del derby: le parole del francese pescate dal BordoCam di DAZN

Clima infuocato nel prepartita di Milan-Inter, Mike Maignan da vero leader e capitano ha fatto il discorso alla squadra a pochi istanti dall’inizio del derby. Il ‘BordoCam’ di DAZN ha pescato le parole che ha usato il portiere francese per caricare i suoi compagni.

IL DISCORSO DEL CAPITANO «Senza emozioni stiamo stretti, sangue freddo, rimaniamo dentro la partita, dentro il campo raga, quello che dobbiamo fare noi, andiamo insieme dai».

La squadra sembra aver recepito il messaggio e in campo ha dato tutto per 90 minuti ed oltre, conquistando un successo sudato e importantissimo. Ora il Diavolo ha ancora una speranza di poter lottare per lo Scudetto. Per farlo sarà necessario un cammino perfetto e d’altra parte qualche inciampo dell’Inter. Ma intanto il primo passo è stato fatto.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Vlahovic Vlahovic
Ultimissime Milan6 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Occhi puntati su un bomber della Serie A! Intanto spuntano novità sul futuro di Vlahovic

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×