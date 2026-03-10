Maignan da capitano, il discorso prima del derby: «Sangue freddo, rimaniamo dentro la partita»

Maignan carica la squadra con un discorso prima del derby: le parole del francese pescate dal BordoCam di DAZN

Clima infuocato nel prepartita di Milan-Inter, Mike Maignan da vero leader e capitano ha fatto il discorso alla squadra a pochi istanti dall’inizio del derby. Il ‘BordoCam’ di DAZN ha pescato le parole che ha usato il portiere francese per caricare i suoi compagni.

IL DISCORSO DEL CAPITANO «Senza emozioni stiamo stretti, sangue freddo, rimaniamo dentro la partita, dentro il campo raga, quello che dobbiamo fare noi, andiamo insieme dai».

La squadra sembra aver recepito il messaggio e in campo ha dato tutto per 90 minuti ed oltre, conquistando un successo sudato e importantissimo. Ora il Diavolo ha ancora una speranza di poter lottare per lo Scudetto. Per farlo sarà necessario un cammino perfetto e d’altra parte qualche inciampo dell’Inter. Ma intanto il primo passo è stato fatto.

