Maignan Milan, il portiere potrebbe ancora andare via? Furlani: «C’è stato un interesse che…». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, Giorgio Furlani, AD del Milan, ha fatto il punto sulla figura di Maignan.

«C’è stato l’interesse di una società inglese, non è stato ritenuto interessante. Mike è un giocatore importante per il Milan ed è stato molto corretto, come è stato corretto il suo agente: c’è stata apertura a questo interesse ma allo stesso tempo non c’è stato da parte loro una forzatura. Del futuro a medio e lungo termine giudicheranno i risultati».