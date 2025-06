Maignan Milan, attenzione al Chelsea che è ancora alla ricerca di un portiere: potrebbe verificarsi questo scenario. Le ultimissime

L’affare Mike Maignan al Chelsea sembra essere al momento in stand-by. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’operazione tra il Milan e il club inglese è saltata ben prima dell’inizio del Mondiale per Club. Da allora, il Chelsea non ha più ripreso alcun discorso con i rossoneri per il portiere francese, lasciando la situazione in una fase di totale congelamento.

La trattativa si era fermata, infatti, all’offerta di 15 milioni di euro presentata dal Chelsea, una cifra prontamente rifiutata dal Milan. I rossoneri hanno sempre valutato Maignan con una stima ben superiore, considerandolo uno dei portieri più forti al mondo e un pilastro inamovibile della squadra. La cifra proposta dal Chelsea era evidentemente troppo bassa per avviare una seria negoziazione.