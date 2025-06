Maignan Milan, giornata decisiva con il Chelsea! Portiere in pressing ma uno scenario prende corpo ora dopo ora

Maignan Milan, quella di oggi è la giornata decisiva per l’eventuale passaggio al Chelsea: prende corpo l’ipotesi permanenza a scadenza

Ore decisive per il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, come riportato questa mattina da Tuttosport, sta esercitando una forte pressione per trasferirsi al Chelsea e unirsi alla squadra di Enzo Maresca, con l’obiettivo di volare negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. La finestra di mercato speciale, aperta proprio in vista del prestigioso torneo internazionale, si chiude questa sera a mezzanotte, rendendo le trattative tra i Blues e il calciomercato Milan febbricitanti e concitate.

I contatti tra i due club sono incessanti, ma un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Il Milan ha rifiutato una prima offerta di 15 milioni di euro da parte del Chelsea, ritenuta insufficiente. Nelle prossime ore, secondo Tuttosport, è atteso un rilancio da parte del club londinese, che dovrebbe alzare la sua proposta fino a circa 20 milioni di euro per avvicinarsi alle richieste del Diavolo. La cifra è cruciale, considerando il valore del giocatore e l’urgenza della situazione.

Maignan, terminati gli impegni con la nazionale francese in Nations League, attende con ansia sviluppi. La sua posizione nei confronti del Milan è chiara e intransigente: la rottura è totale. Il portiere è rimasto profondamente deluso dal comportamento della società rossonera in merito al rinnovo del contratto. Le parti avevano raggiunto un accordo di massima a febbraio per il prolungamento, ma successivamente il club di via Aldo Rossi non si è più fatto sentire per la firma. La motivazione, come emerso, risiederebbe in alcuni errori commessi in campo dal francese, che avrebbero ingenerato dubbi nella mente dei dirigenti milanisti, mettendo la trattativa in stand-by, dalla quale non si è più ripartiti.

Questo comportamento ha scottato Maignan, che ora spinge con decisione per una cessione immediata al Chelsea. Il portiere ha già comunicato al Milan che, qualora l’affare non dovesse concretizzarsi entro la mezzanotte di oggi, resterà fino alla scadenza naturale del suo contratto, fissata per il 2026, per poi lasciare il club a parametro zero. Una prospettiva che causerebbe un danno economico non indifferente al Diavolo, che si vedrebbe privato della possibilità di monetizzare uno dei suoi asset più pregiati.

In questo scenario di incertezza, il Milan sta già valutando diverse opzioni per l’eventuale sostituzione di Maignan. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, Tuttosport cita Elia Caprile del Napoli, sul quale il Cagliari detiene un’opzione per il riscatto, Mile Svilar della Roma, e Vanja Milinkovic-Savic del Torino, che ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Si seguono con interesse anche profili internazionali come il capitano dell’Under 21 tedesca, Noah Atubolu del Friburgo, e Suzuki del Parma, che potrebbe rappresentare una scommessa interessante per il futuro della porta rossonera. La mezzanotte si avvicina, e con essa la deadline di un affare che potrebbe ridefinire gli equilibri non solo in Italia, ma anche sulla scena internazionale.