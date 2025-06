Maignan Milan, rossoneri irremovibili! Dialogo serrato col Chelsea, il portiere parte solo con questa offerta

Maignan Milan, il club rossonero è irremovibile: il portiere francese può andare al Chelsea solo per un’offerta da almeno 25 milioni di euro

Il futuro di Mike Maignan nel calciomercato Milan continua a tenere banco nel calciomercato, con voci sempre più insistenti che lo vedono lontano da Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la posizione del club rossonero è chiara e intransigente: il portiere francese non lascerà il Milan per un’offerta inferiore ai 25 milioni di euro. Questa cifra, considerevole per un portiere pur di altissimo livello come Maignan, sottolinea la volontà del Diavolo di non privarsi facilmente di uno dei suoi pilastri.

Maignan, arrivato al Milan nell’estate del 2021 per rimpiazzare Gianluigi Donnarumma, ha saputo conquistare in brevissimo tempo i cuori dei tifosi e la fiducia della dirigenza. Le sue prestazioni, spesso decisive, la sua leadership in campo e la sua capacità di impostare il gioco dal basso lo hanno reso un elemento insostituibile per la squadra di Stefano Pioli. Nonostante qualche infortunio che ne ha minato la continuità in alcune fasi, quando è stato presente, il suo impatto è stato sempre straordinario. La sua agilità, la sua reattività tra i pali e la sua abilità nel parare i rigori lo hanno elevato a uno dei migliori portieri a livello mondiale.

L’idea che il Milan possa privarsi di un giocatore di tale caratura per una cifra che, seppur elevata, potrebbe non rispecchiare appieno il suo valore di mercato in un contesto di mercato gonfiato, ha scatenato non poche discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Il Corriere dello Sport, con la sua indiscrezione sui 25 milioni, fissa un paletto ben preciso: chiunque voglia Maignan dovrà presentare un’offerta robusta, altrimenti la porta resterà chiusa.

Dietro a questa posizione del Milan c’è la chiara consapevolezza che sostituire Maignan non sarebbe affatto semplice. Trovare un portiere con le sue stesse qualità tecniche, carismatiche e di leadership richiederebbe un investimento significativo e un periodo di adattamento non indifferente. Il club rossonero, dunque, non intende fare sconti e valuterà solo proposte che permettano di reinvestire in maniera adeguata per garantire un futuro altrettanto solido tra i pali.

Squadre di Premier League, in particolare, sono state spesso accostate al nome di Maignan, vista la loro disponibilità economica e la costante ricerca di portieri di altissimo livello. Tuttavia, l’asticella fissata dal Milan sembrerebbe frenare le speculazioni più azzardate. La cifra di 25 milioni di euro, sebbene possa sembrare un prezzo equo per un giocatore con le sue caratteristiche e il suo contratto ancora valido, rappresenta anche un modo per scoraggiare le offerte al ribasso e ribadire la centralità del giocatore nel progetto tecnico rossonero.

Il calciomercato è imprevedibile, ma la rivelazione del Corriere dello Sport offre una prospettiva chiara sulla strategia del Milan: Maignan è incedibile, a meno di un’offerta irrinunciabile che superi la soglia dei 25 milioni di euro. Solo il tempo dirà se qualche club deciderà di rompere gli indugi e presentare la proposta che potrebbe cambiare il futuro del portiere francese.