Maignan, i punti di forza del nuovo portiere rossonero

Mike Maignan è il nuovo portiere del Milan e sostituirà Gigio Donnarumma. I punti di forza del francese

Mike Maignan è il nuovo portiere del Milan e sostituirà Gigio Donnarumma. Il francese, tra i migliori nell’ultima Ligue 1, può vantare un’esplosività come pochi al mondo.

Reattivo e veloce, è in grado di abbassarsi rapidamente anche su conclusioni ravvicinate. In questo assomiglia molto al suo predecessore al Milan. In fase di impostazione con i piedi si colloca in un livello medio, ma annovera un rilancio a lungo raggio molto preciso.

Caratterialmente è già definito e non dimostra lacune emotive come Donnarumma. Quest’ultimo, forse a causa della giovane età, ha subìto diverse volte la pressione del campo, degli avversari o delle situazioni extra calcistiche.

Maignan non è particolarmente attivo sui social e fa parlare poco di sé fuori dal campo. Un fattore su cui dovrà invece lavorare il francese sono le uscite alte, per le quali non ha raggiunto ancora un livello eccellente.