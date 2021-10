Maignan e la maledizione Milan: non subiva un infortunio da 5 stagioni

Altro infortunio per il Milan, questa volta tocca a Mike Maignan. Uno che in carriera di stop fisici non ne ha quasi mai avuti

Con l’infortunio di Mike Maignan il Milan perde un altro tassello fondamentale della propria rosa. I tempi di recupero del francese saranno stabiliti solo dopo l’operazione di domani, ma tutto lascia prevedere che per almeno un paio di settimane Pioli dovrà rinunciare al suo estremo difensore.

Uno stop fisico che è una novità per il giocatore visti i suoi numeri. Come riporta Transfermarkt, l’ex Lille ha subito un solo infortunio in carriera, un problema alla spalla nella stagione 2015/16.