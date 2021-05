Maignan: «Da Ibra e Leao mi aspetto con certezza un’accoglienza positiva»

Maignan, nuovo portiere del Milan, ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione della firma con il club che raggiungerà più avanti

ACCOGLIENZA POSITIVA- «Con Zlatan c’era già allora un bel rapport, so che mi accoglierà altrettanto bene al Milan che è un grande club con molti grandi giocatori. È una bella squadra e penso che non ci sarà nessun problema per ambientarmi. Anche grazie a Rafael che ho sentito in questi giorni».