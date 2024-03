Maignan Castellanos, ancora Marelli sull’episodio di Lazio Milan: «Mai calcio di rigore, ecco il motivo»

Durante l’intervallo di Lazio Milan, Marelli negli studi Dazn ha commentato ancora l’episodio tra Maignan e Castellanos

LE PAROLE –«Maignan tocca prima con la gamba destra e poi con la sinistra il pallone, cambiandone la direzione. Scivola sul terreno di gioco ed entra in contatto con Castellanos che stava sopraggiungendo. Possiamo assimilare l’episodio ad un’uscita bassa del portiere che interviene sul pallone e poi si scontra con un avversario. Ovviamente non è mai un calcio di rigore, è semplicemente uno scontro di gioco. Nulla di punibile, non poteva fare nient’altro Maignan in questa circostanza»