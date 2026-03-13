Maignan pazzo del Milan: «Io rossonero a vita. Allegri? Un top in questo aspetto»

Maignan ha ribadito nuovamente il proprio grande legame con il Milan e speso bellissime parole per Massimiliano Allegri

In concomitanza con l’uscita odierna di «”Beyond the Magic”», il documentario che svela i segreti dell’uomo e dell’atleta dietro i guantoni, Mike Maignan ha rilasciato dichiarazioni d’amore eterno ai colori rossoneri. Come riportato da Tuttosport, il portiere ha voluto sottolineare il legame ancestrale che lo unisce al club

PAROLE – «Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia. Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò milanista a vita. Momento attuale? La verità è che sono arrivato con una grande voglia di rivincita rispetto all’anno scorso. È stato questo il mio pensiero fin dall’inizio, e lo è ancora oggi. Allegri? Allegri è un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top».

