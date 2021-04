Ma quale Lazio? Chi segna più gol dopo il novantesimo è il Milan

Gol dopo il novantesimo: a sorpresa non è la Lazio, vittoriosa al minuto 92′ contro il Verona, in vetta ma il Milan

La redazione di Sky Sport ha oggi stilato la classifica delle squadre che hanno segnato più gol dopo lo scoccare del novantesimo minuto. A sorpresa non è la Lazio, vittoriosa al minuto 92′ contro il Verona, in vetta ma il Milan. Con ben sei reti all’attivo nei minuti di recupero i rossoneri guidano in questo particolare dato davanti a Sassuolo (secondo) e la stessa Lazio (terza). Ecco il riepilogo dei gol in “zona Cesarini” del Milan:

Leao al 90’+4 in Parma-Milan 1-3 (gol dell’1-3)

Kessié al 90’+7 in Milan-Udinese 1-1 (gol dell’1-1)

Theo Hernandez al 90’+2 in Milan-Lazio 3-2 (gol del 3-2)

Theo Hernandez al 90’+1 in Milan-Parma 2-2 (gol del 2-2)

Hauge al 90’+5 in Napoli-Milan 1-3 (gol dell’1-3)

Ibrahimovic al 90’+3 in Milan-Verona 2-2 (gol del 2-2)