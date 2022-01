Calcio in lutto: è scomparso l’ex allenatore Gianni Di Marzio – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 82 anni è scomparso l’ex allenatore del Napoli (e non solo) Gianni Di Marzio

Grave lutto nel mondo del calcio italiano. Gianni Di Marzio, ex allenatore tra le altre di Napoli e Catanzaro, è scomparso nella notte all’età di 82 anni. A darne l’annuncio il figlio Gianluca.

«Allenatore del popolo, papà unico, marito passionale e nonno dolcissimo. Non ti dimenticherò mai, non ti dimenticheranno mai e adesso vai da Diego così potrai finalmente allenarlo». La redazione di Milannews24 si stringe attorno alla famiglia Di Marzio per questa grave perdita.