Il Milan ha perso sette gare a San Siro in questa stagione e potrebbe stabilire un record negativo storico

Il Milan è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A dopo aver perso le due precedenti, la squadra rossonera non infila quattro vittorie di fila in questo campionato dalle prime quattro giornate.

Il Milan ha perso sette partite interne nel 2020/21 considerando tutte le competizioni e potrebbe stabilire il proprio record di sconfitte casalinghe in una singola stagione (sette anche nel 1996/97 e 1930/31).