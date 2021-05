Verso Milan-Cagliari: domani alle 15:00 la conferenza stampa di Pioli

Verso Milan-Cagliari: è in programma per domani alle ore 15:00 la conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli

Proseguono gli allenamenti a Milanello. Oggi i rossoneri sono scesi in campo per il penultimo allenamento in preparazione della prossima partita di campionato, l’ultima a San Siro, contro il Cagliari.

Match decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo Champions. Il programma di domani, sabato 15 maggio, prevede un allenamento al mattino. Alle ore 15.00 la conferenza stampa di Mister Pioli.