Lukaku, l’Inter respinge l’onda d’urto Premier: lui vuole restare

Lukaku resta incedibile per l’Inter: Marotta respinge gli assalti di Chelsea e Manchester City dalla Premier League

L’Inter ha blindato Lukaku con la chiara intenzione di non privarsene in questo mercato estivo. Nonostante le insistenti sirene dalla Premier League, soprattutto da parte di Chelsea e Manchester City, il centravanti belga resta incedibile per la dirigenza campione d’Italia come scrive il Corriere dello Sport.

Marotta non intende privarsi del giocatore e anche lo stesso centravanti ha manifestato la chiara intenzione di proseguire la sua avventura a Milano. Solo un’offerta faraonica da 120-130 milioni di euro potrebbe far vacillare l’Inter sul futuro del giocatore.