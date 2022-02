Luis Alberto: «Nessun problema con Sarri, contro il Milan...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luis Alberto ha parlato nel post-partita della gara contro il Milan: di seguito le dichiarazioni dello spagnolo

GARA – «Non siamo stati tranquilli e mentalizzati come nell’ultimo periodo e contro il Milan lo paghi, specie nel primo tempo dove non abbiamo fatto niente».

BOLOGNA – «Sappiamo che contro il Bologna è una partita molto importante, ci può dare tanta fiducia per la lotta europea. Dopo questa sconfitta sappiamo che dobbiamo fare una bella prestazione e vincere in casa nostra davanti ai nostri tifosi. Non dobbiamo dimenticare la gara di andata contro di loro. Oggi male ma secondo me stiamo bene e ce lo dobbiamo ricordare».

CONDIZIONE – «Nelle ultime 4-5 partite mi sono sentito bene, sto migliorando tanto e ho ritrovato la freschezza necessaria per giocare il mio calcio con la palla. Io dico sempre che per giocare bene dobbiamo avere il possesso, con la Fiorentina abbiamo avuto il 70% di possesso palla e infatti abbiamo vinto».

SQUADRA IN COSTRUZIONE – «Oggi non ci siamo applicati, siamo a febbraio e non possiamo più dire che siamo in costruzione. Lo diciamo da 6-7 mesi ma ora basta. Lo abbiamo dimostrato contro la Fiorentina, dovevamo stare più attenti sulle ripartenze del Milan ed essere più aggressivi. Dobbiamo dimostrare sempre di essere una grande squadra, non possiamo essere così altalenanti».

«Venivamo da un momento di crescita che oggi è mancato dall’inizio. Non abbiamo avuto ritmo e personalità e questa cosa la paghi contro una squadra come il Milan. All’inizio poteva essere dovuto al cambio di allenatore e modo di giocare, ma oggi non vale questo discorso, dovevamo mettere più aggressività. Oggi è mancato tutto. Dobbiamo guardare avanti, alla partita di sabato. Non mi devo giocare il posto, oggi non sono partito dall’inizio per una scelta condivisa. Sono tranquillo e in crescita. Piano piano arriverà tutto, non ho nessun problema con Sarri».