Luis Alberto ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Porto: le parole del centrocampista spagnolo

Luis Alberto ha parlato nel post partita di Lazio-Porto.

«Penso che sia la partita ad Oporto che qui avremmo meritato di più. Io ho sbagliato tante occasioni, siamo fuori e mi dispiace. C’era tanta voglia di andare avanti ma non ci siamo riusciti. Quando giochiamo in questo modo possiamo competere con qualsiasi squadra, oggi sono molto incazzato anche con me stesso perchè ho sbagliato tante occasioni. Mi dispiace non aver dato gioia ai tifosi».

