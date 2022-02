Lucca Milan, il Pisa fa il prezzo…ad una condizione: la novità

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Pisa ha fatto il prezzo per la cessione del giovane Lucca, ma ad una condizione: la novità sull’attaccante che piace anche al Milan

Il Milan è tra le squadre interessate a Lucca per rinforzare l’attacco del futuro. Il Pisa, secondo Tuttosport, chiede almeno 20 milioni, ma si aspetta un cambiamento da lui.

Lucca, infatti, ha segnato 6 gol in 7 giornate di campionato, ma poi si è fermato. L’attaccante non va in rete dal 2 ottobre e dovrà sudarsi il posto da titolare.