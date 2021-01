Il contratto di Lucas Vazquez scade a giugno con il Real Madrid, il Milan potrebbe tenere d’occhio la situazione

Il Milan potrebbe ripensare a Lucas Vazquez come rinforzo per la fascia. Il laterale spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno con il Real Madrid e, secondo AS, difficilmente i Blancos proporranno un rinnovo.

In passato è stato nei radar di Maldini, che ora potrebbe approfittare dell’occasione.