Lucas Hernandez, la decisione del Tribunale di Madrid per il fratello di Theo. Ecco quanto emerso in data odierna

Secondo quanto riferito da Marca, Lucas Hernandez avrebbe evitato il carcere. Così si sarebbe pronunciato il Tribunale provinciale di Madrid, accogliendo il ricorso presentato dal fratello di Theo e sospendendo la sua pena.

Imposte, però, alcune condizioni da rispettare: la pena sarà sospesa per quattro anni, periodo in cui non dovrà commettere nessun altro reato. Lucas dovrà pagare inoltre una sanzione pre-stabilita, all’ammontare di 400 euro per 240 giorni. «L’inosservanza di tali doveri può dar luogo alla revoca e all’esecuzione della pena inflitta» chiude il comunicato.