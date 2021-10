Theo Hernandez, oltre al Covid un’altra grana: il fratello è nei guai

Non c’è pace per Theo Hernandez. Dopo la notizia della positività al Covid, le brutte notizie non sono finite qui. Ecco la grana del fratello

Giornata decisamente storta per la famiglia di Theo Hernandez. In mattinata è arrivata la positività del terzino del Milan, al ritorno dalla nazionale francese fresca vincitrice della Nations League. Adesso, invece, dalla Spagna arrivano nubi giudiziarie relative al fratello Lucas.

Secondo quanto riportato da As, il tribunale di Madrid ha chiesto un anno di carcere per Lucas Hernandez, reo di aver commesso violenze sulla moglie Amelia. Al giocatore del Bayern Monaco è stato chiesto di presentarsi volontariamente per entrare nel penitenziario. Una vicenda decisamente scioccante.