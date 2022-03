Lotta Scudetto, Stemperini: «Inter favorita, ma tutte si sono fermate un po’»

Sandro Stemperini dice la sua sulla lotta Scudetto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni

Il parere di Sandro Stemperini, noto operatore di mercato, sulla lotta Scudetto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

«Juve in corsa? “L’obiettivo è la Champions. Ma le altre si sono fermate un po’. L’Inter è una grande squadra. Ma quando le cose non girano capitano certi momenti. La favorita per la vittoria del campionato rimane la squadra nerazzurra»